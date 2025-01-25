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Евакуатори з Німеччини — коли вони з’являться на вулицях Одеси

25 січня 2025 17:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Гуманітарні евакуатори з Німеччини: коли вони почнуть працювати в Одесі
Евакуатор з Німеччини. Фото ілюстративне: truck1.com.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Евакуатори, надані Німеччиною, зможуть запрацювати в місті не раніше літа. Наразі тривають підготовчі роботи, у тому числі й оформлення персоналу, навчання та розробку необхідної документації для транспорту.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань транспорту та дорожнього господарства.

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Коли запустять евакуатори

Голова департаменту транспорту Володимир Хитренко зазначив, що запуску евакуаторів з Німеччини найближчим часом не буде. За оптимістичним прогнозом, вони почнуть працювати, ймовірно, влітку. Це пов'язано з тим, що до виїзду на вулиці потрібно вирішити низку організаційних питань. В основному, це розробка документації щодо роботи по Одесі. 

"Ми не можемо працювати без чіткого порядку дій. Також потрібно врегулювати механізм компенсації витрат, оскільки ми є комунальною установою, а не прибутковою організацією, і не можемо використовувати тарифи", — зазначила заступник директора Ірина Заколодяжна. 

Наразі проходить підбор персоналу. Людей вже оформлюють, але їм потрібно пройти обов'язкове навчання. 

Де будуть уведені в експлуатацію евакуатори

Евакуатори будуть залучені виключно для транспорту, який суттєво заважає руху.

"Евакуація, про яку ми говоримо, стосується лише транспорту, який блокує рух. Що ж до покинутого транспорту, тут потрібен окремий механізм, якого наразі немає", — пояснив Хитренко.

Нагадаємо, що ми писали про те, що трамвайні колії Одеси потребують ремонту. Але його доведеться чекати ще довго. Також повідомляли, що поїзд Київ-Одеса пришвидшили.

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