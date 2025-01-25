Гуманитарные эвакуаторы из Германии: когда они начнут работать в Одессе

Эвакуатор из Германии. Фото иллюстративное: truck1.com.ua

Эвакуаторы, предоставленные Германией, смогут заработать в городе не раньше лета. Сейчас продолжаются подготовительные работы, в том числе и оформление персонала, обучение и разработку необходимой документации для транспорта.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Читайте также:

Когда запустят эвакуаторы

Глава департамента транспорта Владимир Хитренко отметил, что запуска эвакуаторов из Германии в ближайшее время не будет. По оптимистическому прогнозу, они начнут работать, вероятно, летом. Это связано с тем, что до выезда на улицы нужно решить ряд организационных вопросов. В основном, это разработка документации по работе по Одессе.

"Мы не можем работать без четкого порядка действий. Также нужно урегулировать механизм компенсации расходов, поскольку мы являемся коммунальным учреждением, а не прибыльной организацией, и не можем использовать тарифы", — отметила заместитель директора Ирина Заколодяжная.

Сейчас проходит подбор персонала. Людей уже оформляют, но им нужно пройти обязательное обучение.

Где будут введены в эксплуатацию эвакуаторы

Эвакуаторы будут привлечены исключительно для транспорта, который существенно мешает движению.

"Эвакуация, о которой мы говорим, касается лишь транспорта, который блокирует движение. Что же касается брошенного транспорта, здесь нужен отдельный механизм, которого пока нет", — объяснил Хитренко.

Напомним, что мы писали о том, что трамвайные пути Одессы нуждаются в ремонте. Но его придется ждать еще долго. Также сообщали, что поезд Киев-Одесса ускорили.