Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Эвакуаторы из Германии — когда они появятся на улицах Одессы arrow

Эвакуаторы из Германии — когда они появятся на улицах Одессы

25 января 2025 17:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Гуманитарные эвакуаторы из Германии: когда они начнут работать в Одессе
Эвакуатор из Германии. Фото иллюстративное: truck1.com.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Эвакуаторы, предоставленные Германией, смогут заработать в городе не раньше лета. Сейчас продолжаются подготовительные работы, в том числе и оформление персонала, обучение и разработку необходимой документации для транспорта.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Читайте также:

Когда запустят эвакуаторы

Глава департамента транспорта Владимир Хитренко отметил, что запуска эвакуаторов из Германии в ближайшее время не будет. По оптимистическому прогнозу, они начнут работать, вероятно, летом. Это связано с тем, что до выезда на улицы нужно решить ряд организационных вопросов. В основном, это разработка документации по работе по Одессе.

"Мы не можем работать без четкого порядка действий. Также нужно урегулировать механизм компенсации расходов, поскольку мы являемся коммунальным учреждением, а не прибыльной организацией, и не можем использовать тарифы", — отметила заместитель директора Ирина Заколодяжная.

Сейчас проходит подбор персонала. Людей уже оформляют, но им нужно пройти обязательное обучение.

Где будут введены в эксплуатацию эвакуаторы

Эвакуаторы будут привлечены исключительно для транспорта, который существенно мешает движению.

"Эвакуация, о которой мы говорим, касается лишь транспорта, который блокирует движение. Что же касается брошенного транспорта, здесь нужен отдельный механизм, которого пока нет", — объяснил Хитренко.

Напомним, что мы писали о том, что трамвайные пути Одессы нуждаются в ремонте. Но его придется ждать еще долго. Также сообщали, что поезд Киев-Одесса ускорили.

Одесса Германия работа транспорт Новости Одессы расходы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:27 Натуропатия — в МОЗ опровергли мифы альтернативной медицины

18:15 Ремонт Ивановского моста в Одессе заморозили — почему

18:10 Вы не ожидали — где в мире больше всего миллиардеров

18:08 Для "ограниченно годных" продлили срок прохождения ВВК

17:53 Харьковчанка обманула женщин на 220 тыс. грн на сайте знакомств

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:45 Эвакуаторы из Германии — когда они появятся на улицах Одессы

17:45 Украина в тумане — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

17:33 Сибига сказал, как нужно договариваться с Россией

17:25 Каким был бы мир, если бы выжили динозавры — ИИ показал фото

17:15 Содержание бездомных животных в Одессе — инспекция от депутата

18:27 Натуропатия — в МОЗ опровергли мифы альтернативной медицины

18:15 Ремонт Ивановского моста в Одессе заморозили — почему

18:10 Вы не ожидали — где в мире больше всего миллиардеров

18:08 Для "ограниченно годных" продлили срок прохождения ВВК

17:53 Харьковчанка обманула женщин на 220 тыс. грн на сайте знакомств

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:45 Эвакуаторы из Германии — когда они появятся на улицах Одессы

17:45 Украина в тумане — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

17:33 Сибига сказал, как нужно договариваться с Россией

17:25 Каким был бы мир, если бы выжили динозавры — ИИ показал фото

17:15 Содержание бездомных животных в Одессе — инспекция от депутата

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске