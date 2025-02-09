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Выезд за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сейчас

9 февраля 2025 17:19
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 9 февраля наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.

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Пробки на Паланке. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

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Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе родственники и неравнодушные одесситы вышли на улицы, чтобы напомнить о героях, которые ждут своего возвращения домой после долгих месяцев в плену. Также мы писали, что Одесса встретит новую рабочую неделю с морозом и штормом.

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