Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Вечером, 22 марта, на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки. Кроме этого, на пунктах пропуска образовались очереди, поэтому водителям придется задержаться для прохождения таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед КПП, который располагается в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок дороги все больше краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также придется постоять в очереди на границе. Там сейчас собралось большое количество легковых автомобилей.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка - Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области рассматривают возможность восстановления яхтинга, соответствующие документы уже направили в Офис президента и в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Также мы писали, что в Белгороде-Днестровском, что в Одесской области, готовятся завершить отопительный сезон 25 марта.