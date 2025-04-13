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Выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени осложнена

13 апреля 2025 09:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня
Международная трасса Одесса-Рени, дорога к селу Паланка. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром, 13 апреля, на международной трассе Одесса-Рени зафиксированы локальные пробки. Кроме этого, небольшое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускных пунктах в Молдову и Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробка наблюдается в Маяках и по дороге к КПП, а именно перед транзитным участком, который пролегает через территорию Республики Молдова. На последнем участке пробка достигает до километра. Также есть небольшие очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" тоже перегружен. Скопление машин наблюдается на подъезде и на самой границе.

Виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена - фото 1
Пробки в сторону Молдовы, КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе, пункте пропуска "Орловка — Исакча", тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

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Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, в центре Одессы завершена реставрация подъездных дверей дома, построенного еще в XIX веке. Также в Подольске Одесской области планируют построить новое укрытие на территории школы №9.

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