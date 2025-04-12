Будівництво захисної споруди у школі Подільська

Діти в укритті під час повітряної тривоги. Фото: ілюстративне: УНІАН

У Подільську Одеської області планують збудувати нове укриття на території школи №9. Проєкт коштуватиме бюджету у понад 81 мільйон гривень. Захисна споруда буде адаптована для осіб з інвалідністю й обладнана сучасною сигналізацією та вентиляцією. Будівництво мають завершити до кінця цього року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі проєкту

Нову захисну споруду зводитимуть за адресою проспект Перемоги, 9г. Її функція — надійно захистити учнів та працівників закладу під час повітряних тривог або інших загроз. Підрядників на виконання робіт обиратимуть через відкриті торги. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 24 квітня 2025 року, а аукціон стартує цього ж дня об 11:50.

Що передбачає будівництво

Нове укриття буде повністю адаптоване для маломобільних груп населення. Тут передбачено монтаж підіймача, встановлення тактильних табличок зі шрифтом Брайля, спеціальних поручнів та туалетних гарнітурів.

Для безпеки споруда буде оснащена охоронною сигналізацією, відеонаглядом, світлозвуковими сповіщувачами та газоаналізаторами. Також заплановано якісне утеплення, гідроізоляцію та вентиляцію приміщень.

Проєкт включає повний спектр робіт:

Гідроізоляцію та утеплення стін і фундаментів, з використанням сучасних мембран, пінополістирольних плит, армувальних сіток і спеціальних клеїв;

Парозахист і теплоізоляцію перекриттів, вирівнювання поверхонь, облаштування покрівлі;

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення, з фарбуванням, встановленням нержавіючих відбійників, поручнів, інформаційних табличок, включно з написами шрифтом Брайля для людей з порушеннями зору;

Повну доступність для людей з інвалідністю (МГН): встановлення підіймачів, санітарного обладнання, сушарок, спеціальних поручнів, гачків, пеленальних столиків, дзеркал, маркування шляхів евакуації, тактильні наклейки, сигнальні стрічки тощо.

Устаткування та безпека

Окремим кошторисом передбачено встановлення:

охоронної сигналізації, з інфрачервоними та магнітноконтактними датчиками, сповіщувачами, пультами керування, резервними джерелами живлення;

газоаналізаторів з детекторами метану та датчиками температури;

комунікаційних систем.

Нагадаємо, Одеська область отримає кошти на добудову житла у 2025 році, яке було пошкоджене унаслідок збройної агресії Росії. Також ми писали, що прокуратура розірвала договір на реконструкцію адміністративної будівлі Дальницької сільської ради Одеського району.