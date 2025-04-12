Строительство защитного сооружения в школе Подольска

Дети в укрытии во время воздушной тревоги. Фото: иллюстративное: УНИАН

В Подольске Одесской области планируют построить новое укрытие на территории школы №9. Проект обойдется бюджету в более чем 81 миллион гривен. Защитное сооружение будет адаптировано для лиц с инвалидностью и оборудовано современной сигнализацией и вентиляцией. Строительство должны завершить до конца этого года.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Детали проекта

Новое защитное сооружение будут возводить по адресу проспект Победы, 9г. Его функция — надежно защитить учеников и работников заведения во время воздушных тревог или других угроз. Подрядчиков на выполнение работ будут выбирать через открытые торги. Конечный срок подачи тендерных предложений — 24 апреля 2025 года, а аукцион стартует в этот же день в 11:50.

Что предусматривает строительство

Новое укрытие будет полностью адаптировано для маломобильных групп населения. Здесь предусмотрен монтаж подъемника, установка тактильных табличек со шрифтом Брайля, специальных поручней и туалетных гарнитуров.

Для безопасности сооружение будет оснащено охранной сигнализацией, видеонаблюдением, светозвуковыми извещателями и газоанализаторами. Также запланировано качественное утепление, гидроизоляцию и вентиляцию помещений.

Проект включает полный спектр работ:

Гидроизоляцию и утепление стен и фундаментов, с использованием современных мембран, пенополистирольных плит, армирующих сеток и специальных клеев;

Парозащиту и теплоизоляцию перекрытий, выравнивание поверхностей, обустройство кровли;

Внешняя и внутренняя отделка, с покраской, установкой нержавеющих отбойников, поручней, информационных табличек, включая надписи шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения;

Полную доступность для людей с инвалидностью (МГН): установка подъемников, санитарного оборудования, сушилок, специальных поручней, крючков, пеленальных столиков, зеркал, маркировка путей эвакуации, тактильные наклейки, сигнальные ленты и тому подобное.

Оборудование и безопасность

Отдельной сметой предусмотрена установка:

охранной сигнализации, с инфракрасными и магнитоконтактными датчиками, извещателями, пультами управления, резервными источниками питания;

газоанализаторов с детекторами метана и датчиками температуры;

коммуникационных систем.

Напомним, Одесская область получит средства на достройку жилья в 2025 году, которое было повреждено в результате вооруженной агрессии России. Также мы писали, что прокуратура расторгла договор на реконструкцию административного здания Дальницкого сельского совета Одесского района.