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Выезд за границу усложнен — на КПП Одесчины большие очереди

23 июня 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки и очереди на КПП: какая ситуация на трассе Одесса - Рени
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье вечером, 23 июня. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Однако зафиксированы большие очереди на пересечение границы на всех КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает пятисот метров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом пропуска большая очередь.

дорога в Паланку
Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

КПП Староказачье
Затор на КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Татарбунаров и Кринички. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь.

Дорога в Орловку
Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП Рени
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

На АЗС цены на горючее за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, а также дизтоплива и автогаза удерживаются на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 23 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,41 грн/л;
  • А-92 — 53,45 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,49 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,50 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

Одесса
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди

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