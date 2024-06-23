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Виїзд за кордон ускладнений — на КПП Одещини великі черги

23 червня 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори та черги на КПП: яка ситуація на трасі Одеса - Рені
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю увечері, 23 червня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Проте зафіксовані великі черги на перетин кордону на всіх КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає п'ятисот метрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом пропуску велика черга.

дорога до Паланки
Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

КПП Старокозаче
Затор на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Татарбунарів та в Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга. 

Дорога до Орлівки
Затори у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Черги на КПП Рені
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, а також дизпалива та автогазу тримаються на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 23 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,41 грн/л;
  • А-92 — 53,45 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,49 грн/л;
  • скраплений газ — 26,50 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

Одеса
Одеська область
затори
Одеська ОДА
Новини Одеси
черги

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