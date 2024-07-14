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Выезд за границу осложнен — на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки

14 июля 2024 17:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье вечером, 14 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже небольшая очередь.

Выезд за границу осложнен - на трассе Одесса - Рени наблюдаются пробки - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Выезд за границу осложнен - на трассе Одесса - Рени наблюдаются пробки - фото 2
Очередь на КПП. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Выезд за границу осложнен - на трассе Одесса - Рени наблюдаются пробки - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Выезд за границу осложнен - на трассе Одесса - Рени наблюдаются пробки - фото 4
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправках Украины цены на горючее не изменились. Стоимость всех марок бензина, автогаза и дизеля осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 14 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,78 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

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