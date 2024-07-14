Затори на трасі Одеса-Рені

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю ввечері, 14 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Черга на КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправках України ціни на пальне не змінилися. Вартість усіх марок бензину, автогазу та дизелю залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 14 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,49 грн/л;

дизельне пальне — 52,69 грн/л;

скраплений газ — 26,78 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.