Пробки на трассе Одесса-Рени по состоянию на сейчас,15 июля: где есть очереди

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник днем, 15 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже небольшая очередь.

Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" пока не зафиксирована очередь на пересечение границы. Из-за пробок в направлении Паланки к этому КПП дорога усложнена, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Затор на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этих пробок существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, нет очереди на пересечение границы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 15 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,49 грн/л;

дизельное топливо — 52,69 грн/л;

сжиженный газ — 26,78 грн/л.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".



Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" завершили работы по благоустройству территории. Это значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта, и теперь прохождение контроля станет быстрее.