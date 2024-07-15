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Виїзд закордон — на яких ділянках траси Одеса — Рені сьогодні доведеться постояти

15 липня 2024 11:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені станом на зараз,15 липня: де є черги
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вдень, 15 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

Затори до Паланки 15 липня
Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через затори у напрямку Паланки до цього КПП дорога ускладнена, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.

Затори на Старокозаче 15 липня
Затор на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цих заторів суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори на Орлівку 15 липня
Затори у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, нема черги на перетин кордону. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на Ізмаїл 15 липня
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 15 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 26,78 грн/л.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" завершили роботи з благоустрою території. Це  значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту, тож тепер проходження контролю стане швидшим.

Одеса Молдова КПП Румунія авто Одеська область затори Новини Одеси черги черги на кордоні

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