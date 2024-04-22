С поездкой лучше повременить — ситуация с пробками на международных трассах Одесчины
Сегодня, 22 апреля, пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ, а также и на самом выезде из областного центра. Также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну через Старокозачье.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть незначительная пробка в пределах Маяков и в районе КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Очереди перед самим пунктом пропуска не наблюдаются. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Дорога в Паланку сегодня продлится 1 час 15 минут.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин в пределах Сафьян и перед КПП. По данным картографического сервиса, путешествие в Орловку займет 4 часа 8 минут.
Цены на горючее
На автозаправочных станциях Украины снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина, а также дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 22 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 57,95 грн/л;
- А-95 — 54,53 грн/л;
- А-92 — 51,63 грн/л;
- дизельное топливо — 54,41 грн/л;
- сжиженный газ — 27,99 грн/л.
Напомним, что проехать в Подольский и Раздельнянский районы, граничащие с так называемым Приднестровьем, можно будет только со специальными пропусками. Такие разрешения будут выдаваться сотрудниками Подольского пограничного отряда.
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