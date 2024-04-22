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З поїздкою краще зачекати — ситуація із заторами на міжнародних трасах Одещини

22 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З поїздкою краще зачекати — ситуація із заторами на міжнародних трасах Одещини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: Скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 22 квітня, затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів, а також і на самому виїзді з обласного центру. Також зафіксовано великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є незначний затор у межах Маяків та в районі КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Черги перед самим пунктом пропуску не спостерігаються. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольорами. Дорога до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 15 хвилин.
 

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
 

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Затори на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Саф'ян та перед самим КПП.  За даними картографічного сервісу, подорож до Орлівки займе 4 години 8 хвилин. 
 

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Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. 

За даними моніторингового сайту, 22 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,95 грн/л;
  • А-95 — 54,53 грн/л;
  • А-92 — 51,63 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,41 грн/л;
  • скраплений газ — 27,99 грн/л.

Нагадаємо, що проїхати в Подільський та Роздільнянський райони, які межують з так званим Придністров'ям, можна буде лише зі спеціальними перепустками. Такі дозволи будуть видавати співробітники Подільського прикордонного загону.

Одеса
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Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
черги

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