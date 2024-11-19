Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны arrow

Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

19 ноября 2024 20:03
Рвачова Анастасия - редактор
Как война сменила одесситов за 1000 дней – обстрелы, работа и эмоциональное состояние людей
Последствия удара дрона по жилому дому Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Утром 24 февраля 2022 все украинцы поняли, что жизнь уже никогда не станет как когда-то — в стране началась большая война. Сегодня ровно тысяча дней, как россияне ежедневно пытаются уничтожить украинские города ракетами, дронами и бомбами. Одесский регион стал одним из тех, кто продолжает осуществлять нашу продовольственную безопасность, почему враг хочет помешать — систематически ударяя по портам. Все эти события оказали большое влияние на одесситов. Но как?

Об этом в тысячный день войны журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

Читайте также:

Война в Украине

Абсолютно все люди с грустью и болью в сердце рассказывают, что война сильно изменила их жизнь, а иногда даже изменила судьбы. Но несмотря на все трудности одесситы продолжают наслаждаться каждым днем и шутят, что какой-то из них может стать последним, потому что в городе в последние недели стало гораздо опаснее. Вот почему невозможно ничего спланировать заранее.

"Стало более нервно. Да и вообще настроение и планы меняются. Ты не можешь жить и планировать что-то на будущее, потому что живем фактически одним днем. Стало труднее, потому что война", — говорит Яна.

Одесситка Яна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Яна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения и Елена. Однако девушка отмечает, что наиболее тяжело стало именно в последние месяцы, а отсутствие света и воды только добавило проблем. Поэтому есть определенные сложности в учебе и работе, но они пройдут.

"Все изменилось и в учебе, и в работе. Стало морально тяжелее. Тяжело особенно во время обстрелов и без света. Страшно даже дома", — делится Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Работа во время войны

А вот Лариса рассказывает, что пыталась адаптироваться под условия войны и продолжить жить вне ее контекста, однако утренние новости разбивают сердце женщины. Из-за чего сложно даже просто собраться на работу.

"Жизнь очень изменилась. Пытаемся работать как работали, но не всегда удается. Эмоционально это очень тяжело", — рассказывает Лариса.

Одесситка Лариса. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время Инна переосмыслила свою жизнь и рассказала, что у нее изменилось отношение ко всему. Потому что всем сейчас стало труднее жить.

"У меня изменилось ко всему отношение. И эмоционально стало труднее жить, как и всем украинцам", — добавляет Инна.

Одесситка Инна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Инна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Пенсии и цены в Украине

По мнению Ольги, тяжелее всего в войну стало жить именно пенсионерам. Женщина говорит, что финансовое положение с каждым днем становится хуже, ведь цены все растут, а пенсия остается на том же уровне. Также женщина делится, что с настороженностью ждет платежка за коммуналку, где будет цена за отопление.

"Хуже стало. Я пенсионерка, так что денег не хватает. Да и морально тяжело: обстрелы, постоянные нервы. Ничего хорошего", — заключает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Одесситы за тысячу дней хорошо помнят преступления россиян против гражданских людей. Во время войны несколько десятков горожан погибли, пытаясь защититься от враждебных целей. Люди никогда не простят этого врага и надеются, что до победы осталось совсем немного.

Напомним, мы сообщали, сколько ракет и дронов РФ выпустила в Киев за тысячу дней полномасштабного вторжения. Также в ВСУ отметили ключевые события за тысячу дней войны.

Также мы писали, что за тысячу дней полномасштабного вторжения Россия более трехсот раз обстреливала Одессу и область ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Целями оккупантов становились мирные жители и гражданская инфраструктура.

Одесса опрос Новости Одессы война в Украине 1000 дней войны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:53 Кровавое застолье — в Одесской области хозяин порезал гостя

09:51 В КГВА отрицают падение обломков на многоэтажку в Киеве

Новость с фото

09:49 Монеты с изюминкой — какие копейки стоят тысячи гривен

09:31 В Киеве станет больше блокпостов — какая причина

09:29 В СНБО отреагировали на заявления посольства США об атаке

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:21 Графики подачи света сегодня — какие прогнозы

09:10 Google опережает график — выпущен Android 16 для разработчиков

09:01 Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция

08:59 Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

08:51 В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

09:53 Кровавое застолье — в Одесской области хозяин порезал гостя

09:51 В КГВА отрицают падение обломков на многоэтажку в Киеве

Новость с фото

09:49 Монеты с изюминкой — какие копейки стоят тысячи гривен

09:31 В Киеве станет больше блокпостов — какая причина

09:29 В СНБО отреагировали на заявления посольства США об атаке

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:21 Графики подачи света сегодня — какие прогнозы

09:10 Google опережает график — выпущен Android 16 для разработчиков

09:01 Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция

08:59 Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

08:51 В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо