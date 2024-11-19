Как война сменила одесситов за 1000 дней – обстрелы, работа и эмоциональное состояние людей

Последствия удара дрона по жилому дому Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Утром 24 февраля 2022 все украинцы поняли, что жизнь уже никогда не станет как когда-то — в стране началась большая война. Сегодня ровно тысяча дней, как россияне ежедневно пытаются уничтожить украинские города ракетами, дронами и бомбами. Одесский регион стал одним из тех, кто продолжает осуществлять нашу продовольственную безопасность, почему враг хочет помешать — систематически ударяя по портам. Все эти события оказали большое влияние на одесситов. Но как?

Об этом в тысячный день войны журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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Абсолютно все люди с грустью и болью в сердце рассказывают, что война сильно изменила их жизнь, а иногда даже изменила судьбы. Но несмотря на все трудности одесситы продолжают наслаждаться каждым днем и шутят, что какой-то из них может стать последним, потому что в городе в последние недели стало гораздо опаснее. Вот почему невозможно ничего спланировать заранее.

"Стало более нервно. Да и вообще настроение и планы меняются. Ты не можешь жить и планировать что-то на будущее, потому что живем фактически одним днем. Стало труднее, потому что война", — говорит Яна.

Одесситка Яна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения и Елена. Однако девушка отмечает, что наиболее тяжело стало именно в последние месяцы, а отсутствие света и воды только добавило проблем. Поэтому есть определенные сложности в учебе и работе, но они пройдут.

"Все изменилось и в учебе, и в работе. Стало морально тяжелее. Тяжело особенно во время обстрелов и без света. Страшно даже дома", — делится Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Работа во время войны

А вот Лариса рассказывает, что пыталась адаптироваться под условия войны и продолжить жить вне ее контекста, однако утренние новости разбивают сердце женщины. Из-за чего сложно даже просто собраться на работу.

"Жизнь очень изменилась. Пытаемся работать как работали, но не всегда удается. Эмоционально это очень тяжело", — рассказывает Лариса.

Одесситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время Инна переосмыслила свою жизнь и рассказала, что у нее изменилось отношение ко всему. Потому что всем сейчас стало труднее жить.

"У меня изменилось ко всему отношение. И эмоционально стало труднее жить, как и всем украинцам", — добавляет Инна.

Одесситка Инна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Пенсии и цены в Украине

По мнению Ольги, тяжелее всего в войну стало жить именно пенсионерам. Женщина говорит, что финансовое положение с каждым днем становится хуже, ведь цены все растут, а пенсия остается на том же уровне. Также женщина делится, что с настороженностью ждет платежка за коммуналку, где будет цена за отопление.

"Хуже стало. Я пенсионерка, так что денег не хватает. Да и морально тяжело: обстрелы, постоянные нервы. Ничего хорошего", — заключает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Одесситы за тысячу дней хорошо помнят преступления россиян против гражданских людей. Во время войны несколько десятков горожан погибли, пытаясь защититься от враждебных целей. Люди никогда не простят этого врага и надеются, что до победы осталось совсем немного.

Напомним, мы сообщали, сколько ракет и дронов РФ выпустила в Киев за тысячу дней полномасштабного вторжения. Также в ВСУ отметили ключевые события за тысячу дней войны.

Также мы писали, что за тысячу дней полномасштабного вторжения Россия более трехсот раз обстреливала Одессу и область ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Целями оккупантов становились мирные жители и гражданская инфраструктура.