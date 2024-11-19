Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни arrow

Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

19 листопада 2024 20:03
Рвачова Анастасія - редактор
Як війна змінила одеситів за 1000 днів — обстріли, робота та емоційний стан людей
Наслідки удару дрона по житловому будинку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Зранку 24 лютого 2022 року всі українці зрозуміли, що життя вже ніколи не стане як колись — в країні почалася велика війна. Сьогодні рівно тисяча днів, як росіяни щоденно намагаються знищити українські міста ракетами, дронами та бомбами. Одеський регіон став одним з тих, який продовжує здійснювати нашу продовольчу безпеку, чому ворог хоче завадити — систематично ударяючи по портах. Всі ці події дуже сильно вплинули на одеситів. Але як саме? 

Про це у тисячний день війни журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів. 

Читайте також:

Війна в Україні

Абсолютно усі люди із сумом та болем у серці розповідають, що війна сильно змінила їхнє життя, а подекуди навіть змінила долі. Але, попри всі труднощі, одесити продовжують насолоджуватися кожним днем та жартують, що якийсь із них може стати дійсно останнім, бо у місті протягом останніх тижнів стало набагато небезпечніше. Саме тому неможливо нічого спланувати заздалегідь. 

"Стало більш нервово. Та й загалом, настрій і плани змінюються. Ти не можеш жити і планувати щось на майбутнє, бо живемо фактично одним днем. Стало важче, бо війна", — каже Яна. 

Одеситка Яна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Яна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Схожої думки й Олена. Проте дівчина зазначає, що найважче стало саме в останні місяці, а відсутність світла та води лише додала проблем. Через це є певні складнощі у навчанні та роботі, але вони минуть. 

"Все змінилося і в навчанні, і в роботі. Стало морально важче. Тяжко, особливо під час обстрілів та без світла. Страшно навіть вдома", —  ділиться Олена. 

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Робота під час війни

А ось Лариса розповідає, що намагалася адаптуватися під умови війни та продовжити жити поза її контекстом, проте ранкові новини розбивають серце жінки. Через що важко навіть просто зібратися на роботу. 

"Життя дуже змінилося. Намагаємося працювати як працювали, але не завжди вдається. Емоційно це дуже важко", — розповідає Лариса. 

Одеситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас Інна переосмислила своє життя та розповіла, що в неї змінилося ставлення до всього. Бо всім зараз стало важче жити. 

"У мене змінилося до всього ставлення. І емоційно стало важче жити, як і всім українцям", — додає Інна. 

Одеситка Інна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Інна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Пенсії та ціни в Україні

На думку Ольги, найважче у війну стало жити саме пенсіонерам. Жінка каже, що фінансовий стан з кожним днем стає гірше, адже ціни на все зростають, а пенсія залишається на тому ж рівні. Також жінка ділиться, що з насторогою чекає на платіжку за комуналку, де буде ціна за опалення. 

"Погіршало. Я пенсіонерка, тож грошей не вистачає. Та й морально важко: обстріли, постійні нерви. Нічого гарного", — підсумовує Ольга. 

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одесити за цю тисячу днів добре памʼятають злочини росіян проти цивільних людей. Під час війни кілька десятків містян загинули, намагаючись захиститися від ворога. Люди ніколи не пробачать цього та сподіваються, що до перемоги залишилося зовсім небагато. 

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за тисячу днів повномасштабного вторгнення. Також у ЗСУ відзначили ключові події за тисячу днів війни.

Також ми писали, що за тисячу днів повномасштабного вторгнення Росія понад триста разів обстрілювала Одесу та область ракетами різних типів й ударними безпілотниками. Цілями окупантів ставали мирні мешканці та цивільна інфраструктура. 

Одеса опитування Новини Одеси війна в Україні 1000 днів війни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:06 Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами

20:06 Макрон потис руку Лаврову — несподіваний момент саміту G20

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Довідка про поранення під час війни — як та де її отримати

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

19:47 Колекція на мільйон — з Одеси намагалися вивезти цінні монети

19:41 Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала

19:27 Google визначив найкращі ігри та додатки 2024 року — список

19:24 Сікорський розкрив плани ЄС щодо підтримки України

19:24 Зеленський прокоментував новини про скорочення допомоги від США

20:06 Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами

20:06 Макрон потис руку Лаврову — несподіваний момент саміту G20

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Довідка про поранення під час війни — як та де її отримати

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

19:47 Колекція на мільйон — з Одеси намагалися вивезти цінні монети

19:41 Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала

19:27 Google визначив найкращі ігри та додатки 2024 року — список

19:24 Сікорський розкрив плани ЄС щодо підтримки України

19:24 Зеленський прокоментував новини про скорочення допомоги від США

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо