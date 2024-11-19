Як війна змінила одеситів за 1000 днів — обстріли, робота та емоційний стан людей

Наслідки удару дрона по житловому будинку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Зранку 24 лютого 2022 року всі українці зрозуміли, що життя вже ніколи не стане як колись — в країні почалася велика війна. Сьогодні рівно тисяча днів, як росіяни щоденно намагаються знищити українські міста ракетами, дронами та бомбами. Одеський регіон став одним з тих, який продовжує здійснювати нашу продовольчу безпеку, чому ворог хоче завадити — систематично ударяючи по портах. Всі ці події дуже сильно вплинули на одеситів. Але як саме?

Про це у тисячний день війни журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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Абсолютно усі люди із сумом та болем у серці розповідають, що війна сильно змінила їхнє життя, а подекуди навіть змінила долі. Але, попри всі труднощі, одесити продовжують насолоджуватися кожним днем та жартують, що якийсь із них може стати дійсно останнім, бо у місті протягом останніх тижнів стало набагато небезпечніше. Саме тому неможливо нічого спланувати заздалегідь.

"Стало більш нервово. Та й загалом, настрій і плани змінюються. Ти не можеш жити і планувати щось на майбутнє, бо живемо фактично одним днем. Стало важче, бо війна", — каже Яна.

Одеситка Яна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки й Олена. Проте дівчина зазначає, що найважче стало саме в останні місяці, а відсутність світла та води лише додала проблем. Через це є певні складнощі у навчанні та роботі, але вони минуть.

"Все змінилося і в навчанні, і в роботі. Стало морально важче. Тяжко, особливо під час обстрілів та без світла. Страшно навіть вдома", — ділиться Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Робота під час війни

А ось Лариса розповідає, що намагалася адаптуватися під умови війни та продовжити жити поза її контекстом, проте ранкові новини розбивають серце жінки. Через що важко навіть просто зібратися на роботу.

"Життя дуже змінилося. Намагаємося працювати як працювали, але не завжди вдається. Емоційно це дуже важко", — розповідає Лариса.

Одеситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас Інна переосмислила своє життя та розповіла, що в неї змінилося ставлення до всього. Бо всім зараз стало важче жити.

"У мене змінилося до всього ставлення. І емоційно стало важче жити, як і всім українцям", — додає Інна.

Одеситка Інна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Пенсії та ціни в Україні

На думку Ольги, найважче у війну стало жити саме пенсіонерам. Жінка каже, що фінансовий стан з кожним днем стає гірше, адже ціни на все зростають, а пенсія залишається на тому ж рівні. Також жінка ділиться, що з насторогою чекає на платіжку за комуналку, де буде ціна за опалення.

"Погіршало. Я пенсіонерка, тож грошей не вистачає. Та й морально важко: обстріли, постійні нерви. Нічого гарного", — підсумовує Ольга.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одесити за цю тисячу днів добре памʼятають злочини росіян проти цивільних людей. Під час війни кілька десятків містян загинули, намагаючись захиститися від ворога. Люди ніколи не пробачать цього та сподіваються, що до перемоги залишилося зовсім небагато.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за тисячу днів повномасштабного вторгнення. Також у ЗСУ відзначили ключові події за тисячу днів війни.

Також ми писали, що за тисячу днів повномасштабного вторгнення Росія понад триста разів обстрілювала Одесу та область ракетами різних типів й ударними безпілотниками. Цілями окупантів ставали мирні мешканці та цивільна інфраструктура.