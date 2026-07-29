Вместо службы строительство дома: в Одесской области разоблачили командира части

Полицейский. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

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В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части, которого подозревают в незаконном использовании подчиненных для строительства собственного дома. По данным следствия, в течение нескольких месяцев военнослужащие вместо выполнения служебных обязанностей работали на частном строительстве.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Что установило следствие в Одесской области

Во время обыска на территории строительной площадки правоохранители обнаружили 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы. Кроме того, следствие зафиксировало использование военного грузового транспорта для перевозки строительных материалов, что, по версии правоохранителей, свидетельствует о системном характере нарушений.

Задержание подозреваемого. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

В прокуратуре отмечают, что такие действия являются не только незаконным использованием государственного имущества и человеческих ресурсов, но и негативно сказываются на боеготовности подразделения, ведь военных отвлекали от выполнения их непосредственных задач во время войны.

Полиция и военные на стройке. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Командир, имеющий звание майора, был задержан. Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона ему было предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Полиция и военные на строительной площадке. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Руслан Кравченко подчеркнул, что закон одинаков для всех, независимо от должности, воинского звания или служебных полномочий.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. По данным следствия, мужчину спрятали в специально оборудованном тайнике в полуприцепе грузовика, а за выезд в Молдову он должен был заплатить 7 500 долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители задержали агента ФСБ, который, по данным следствия, помогал России готовить ракетные удары по южным регионам Украины. Мужчина собирал координаты военных и логистических объектов, а также пытался установить GPS-трекер на военный бензовоз, когда его разоблачили.