ВМС сообщили, есть ли угроза для Одесчины по возвращении "вышек Бойко"

"Вышки Бойко". Фото: ГУР

Вчера стало известно, что украинские военные вернули под свой контроль "вышки Бойко", находящиеся у берегов Крыма в Черном море. По данным разведчиков, враг был лишён возможности наблюдать и планировать операции на этой территории.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Дмитрий Плетенчук. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"Что касается морской компоненты, то можно сказать, что для российского флота этот участок моря у "вышек Бойко" сейчас недоступн. Благодаря нашим ракетчикам и подразделениям береговой артиллерии, которые не позволяют россиянам приближаться к этим вышкам. А украинские разведчики оставили врага без инструментов для планирования" операций и наблюдение за морем", — рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что угроза Одесской области не увеличилась после этой операции.

Возвращение "вышек Бойко"

Операция охватывала зачистку объектов и демонтаж средств разведки, принадлежавших государству-агрессору. По пути украинских воинов стояли многочисленные вызовы — столкновение с вражеской авиацией. Одним из самых впечатляющих моментов была эвакуация "Конана", оказавшегося за бортом военнослужащего, проведшего в открытом море целых 14 часов. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В ГУР поделились уникальными кадрами по спецоперации.