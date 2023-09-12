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ВМС повідомили, чи є загроза для Одещини після повернення "вишок Бойка"

12 вересня 2023 14:50
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Анна Мурадова
Редактор
ВМС повідомили, чи є загроза для Одещини після повернення "вишок Бойка"
"Вишки Бойка". Фото: ГУР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчора стало відомо, що українські військові повернули під свій контроль "вишки Бойка", що розташовуються біля берегів Криму в Чорному морі. За даними розвідників, ворог був позбавлений можливості спостерігати і планувати операції на цій території.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Дмитро Плетенчук. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

"Щодо морської компоненти, то можна сказати, що для російського флоту ця ділянка моря біля "вишок Бойка" зараз недоступна. Завдячуючи нашим ракетникам та підрозділам берегової артилерії, які не дозволяють росіянам наближатися до цих вишок. А українські розвідники залишили ворога без інструментів для планування операцій та спостереження за морем", — розповів Плетенчук.

Він також зауважив, що загроза для Одеської області не збільшилася після цієї операції. 

Повернення "вишок Бойка"

Операція охоплювала зачистку об’єктів і демонтаж засобів розвідки, які належали державі-агресору. На шляху українських воїнів стояли численні виклики — зіткнення з ворожою авіацією. Одним із найвражаючих моментів була евакуація "Конана", військовослужбовця, який опинився за бортом і провів у відкритому морі цілих 14 годин. Зокрема, під контроль були повернуті  бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш". В ГУР поділились унікальними кадрами зі спецоперації.

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