ВМС Украины в ускоренном темпе овладевают новым вооружением, — Плетенчук

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Военно-морские силы Украины в ускоренном темпе овладевают новыми образцами вооружения и тактики ведения боя на море. В то же время продолжается увеличение корабельной группировки, что не позволит врагу даже задуматься о высадке десанта на побережье Одесчины.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, новые образцы кораблей Украина ожидает в ближайшее время, однако их еще нужно изучить.

"Конечно, мы живем в ускоренном темпе, но некоторое время для этого потребуется.

Пока корабли все еще находятся в строительстве, экипаж проходит обучение, ведь системы вооружения там также новые", — сказал Плетенчук.

Артиллерийские войска в Черном море

По словам спикера ВМС, Вооруженные силы создали отдельный род войск, в которых на вооружении стоят знаменитые "Нептуны" и "Гарпуны".

"Сначала они потопили крейсер "Москва", а после не подпускают врага к нашим берегам уже больше года на расстояние уже 100 миль. Поэтому южный берег нашей страны, наш южный берег, защищен, а враг уже и не мечтает о высадке какого-то десанта", — добавил военный.

Также на юге создан антиминный дивизион, задачей которого будет разминирование акватории Черного моря. В его составе уже есть два первых корабля, которые находятся вне нашей акватории.

"Обучаем еще два экипажа и ожидаем получения еще двух кораблей от Нидерландов", — подытожил представитель ВМС.

Напомним, в августе в Турции состоялась торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Он получит имя в честь гетмана Павла Скоропадского.