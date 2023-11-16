ВМС України у прискореному темпі опановують нове озброєння, — Плетенчук

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Військово-морські сили України у прискореному темпі опановують нові зразки озброєння та тактики ведення бою на морі. Водночас триває збільшення корабельного угруповання, що не дасть змогу ворогу навіть замислитися про висадку десанту на узбережжі Одещини.

Про це в етері Новини.LIVE повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, на нові зразки кораблів Україна очікує найближчим часом, проте їх ще потрібно опанувати.

"Звісно, ми живемо у прискореному темпі, але деякий час для цього буде потрібен.

Наразі кораблі все ще знаходяться у будівництві, екіпаж проходить навчання, адже системи озброєння там також нові", — сказав Плетенчук.

Артилерійські війська на Чорному морі

За словами речника ВМС, Збройні сили створили окремий рід військ, у яких на озброєнні стоять славетні "Нептуни" та "Гарпуни".

"Спершу вони потопили крейсер "Москва", а опісля не підпускають ворога до наших берегів вже більше року на відстань 100 миль. Тому південний берег нашої країни, наш південний берег захищений, а ворог вже й не мріє про висадку якогось десанту", — додав військовий.

Також на півдні створено антимінний дивізіон, завданням якого буде розмінування акваторії Чорного моря. У його складі вже є два перші кораблі, які перебувають поза межами нашої акваторії.

"Навчаємо ще два екіпажі і очікуємо отримання ще двох кораблів від Нідерландів", — підсумував речник ВМС.

Нагадаємо, у серпні в Туреччині відбулась урочиста церемонія закладання корабля типу "ADA" для потреб Військово-Морських сил збройних сил України. Він отримає ім'я на честь гетьмана Павла Скоропадського.