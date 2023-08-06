Над Николаевской областью сбили все воздушные цели

Работа ракет ПВО. Фото: DEFENSE EXPRESS

В ночь на 6 августа оккупанты в очередной раз нанесли комбинированный удар по территории Украины. В частности над Николаевщиной силы ПВО уничтожили крылатые ракеты и БпЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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Военные подчеркивают, что попаданий и повреждений в южных регионах сегодня ночью не было. Всего в зоне ответственности удалось уничтожить 8 вражеских дронов.

Что уничтожили

2 крылатые ракеты типа "Калибр";

2 ударных беспилотника типа Shahed-136.

Ситуация в других регионах

над Кировоградщиной и Херсонщиной уничтожили по 1 ударному беспилотнику;

над Виннитчиной — 4.

В общей сложности силами противовоздушной обороны было уничтожено 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Напомним, что одесские военные, освобождающие нашу страну на южном направлении, уничтожили российский "Муром-М". Благодаря этому комплексу оккупанты наблюдали за бойцами ВСУ, после чего наносили артиллерийские удары.

Также мы писали, что украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.