Над Миколаївською областю збили всі повітряні цілі

Робота ракет ППО. Фото: DEFENSE EXPRESS

В ніч на 6 серпня окупанти вчергове завдали комбінованого удару по території України. Зокрема, над Миколаївщиною сили ППО знищили крилаті ракети та БпЛА.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

Читайте також:

Військові наголошують, що влучань та пошкоджень у південних регіонах сьогодні вночі не було. Всього у зоні відповідальності вдалося знищити 8 ворожих дронів.

Що знищили

2 крилаті ракети типу "Калібр";

2 ударних безпілотників типу Shahed-136.

Ситуація в інших регіонах

над Кіровоградщиною та Херсонщиною знищили по 1 ударному безпілотнику;

над Вінниччиною — 4.

Загалом силами протиповітряної оборони було знищено 17 крилатих ракет "Калібр", 13 крилатих ракет Х-101/Х-555; 27 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Нагадаємо, що одеські військові, які звільняють нашу країну на південному напрямку знищили російський "Муром-М". Завдяки цьому комплексу окупанти спостерігали за бійцями ЗСУ, після чого завдавали артилерійських ударів.

Також ми писали, що українські військові продовжують збільшувати плацдарм для атаки на півдні України. Наразі ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.