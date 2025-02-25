Землетрясения в Румынии вблизи Одесской области

Последствия землетрясения в Румынии. Фото иллюстративное: Прикарпатская информационная корпорация

Зарегистрированы три землетрясения в сейсмической зоне Вранча в Румынии, которая находится неподалеку от Одесской области. Однако в нашем регионе его отголоски не были ощутимы.

Об этом сообщает Национальный институт физики Земли.

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Зона Вранча

Зона Вранча — сейсмоактивный участок, расположенный на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат. Во вторник утром в румынских уездах этого региона произошли три землетрясения магнитудой от 2,8 до 3,2 с интервалом около часа. Первый толчок зафиксирован в 03:21 во Вранче, второй — в 03:27 в той же области. Самый сильный, магнитудой 3,2 по шкале Рихтера, произошел в 04:33 в Бузеу.

Эпицентр землетрясения на карте. Фото: Национальный институт физики Земли

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