Рейтинг чистоты воздуха - Одесса на втором месте

Небо над одессой. Фото иллюстративное: ccacoalition

Одесса заняла второе место в Украине в рейтинге чистоты воздуха. Опережает ее только Полтава, а третье место заняла Винница.

Об этом свидетельствуют данные агентства ЛУН.

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Где воздух чище

В нашем городе индекс чистоты атмосферы (AQI) составляет 63 единицы, а в Полтаве — 61. В Виннице — 87. Самый грязный воздух, по данным ученых, в столице страны — там средний показатель достигает 164 единицы. Однако на прифронтовых территориях исследования не проводились.

Рейтинг чистоты воздуха ЛУН. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о погодных условиях в Одессе. А также о появлении бакланов в Тузловских лиманах.