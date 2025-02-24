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Одесса в лидерах по чистоте воздуха — рейтинг

24 февраля 2025 11:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Рейтинг чистоты воздуха - Одесса на втором месте
Небо над одессой. Фото иллюстративное: ccacoalition
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесса заняла второе место в Украине в рейтинге чистоты воздуха. Опережает ее только Полтава, а третье место заняла Винница.

Об этом свидетельствуют данные агентства ЛУН.

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В нашем городе индекс чистоты атмосферы (AQI) составляет 63 единицы, а в Полтаве — 61. В Виннице — 87. Самый грязный воздух, по данным ученых, в столице страны — там средний показатель достигает 164 единицы. Однако на прифронтовых территориях исследования не проводились.

Одесса в лидерах по чистоте воздуха — рейтинг - фото 1
Рейтинг чистоты воздуха ЛУН. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о погодных условиях в Одессе. А также о появлении бакланов в Тузловских лиманах.

Одесса воздух рейтинг Новости Одессы экология
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