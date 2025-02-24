Рейтинг чистоты воздуха - Одесса на втором месте

Одесса в лидерах по чистоте воздуха — рейтинг
Одесса заняла второе место в Украине в рейтинге чистоты воздуха. Опережает ее только Полтава, а третье место заняла Винница.
Об этом свидетельствуют данные агентства ЛУН.
Где воздух чище
В нашем городе индекс чистоты атмосферы (AQI) составляет 63 единицы, а в Полтаве — 61. В Виннице — 87. Самый грязный воздух, по данным ученых, в столице страны — там средний показатель достигает 164 единицы. Однако на прифронтовых территориях исследования не проводились.
Напомним, недавно мы писали о погодных условиях в Одессе. А также о появлении бакланов в Тузловских лиманах.
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