Рейтинг чистоти повітря - Одеса на другому мысці

Небо над одесою. Фото ілюстративне: ccacoalition

Одеса посіла друге місце в Україні у рейтингу чистоти повітря. Випереджає її лише Полтава, а третє місце посіла Вінниця.

Про це свідчать дані агентства ЛУН.

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В нашому місті індекс чистоти атмосфери (AQI) становить 63 одиниці, а у Полтаві — 61. У Вінниці — 87. Найбрудніше повітря, за даними науковців, столиця країни — там середній показник сягає 164 одиниці. Проте на прифронтових територіях дослідження не проводились.

Рейтинг чистоти повітря ЛУН. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про погодні умови в Одесі. А також про появу бакланів у Тузлівських лиманах.