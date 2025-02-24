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Одеса у лідерах за чистотою повітря — рейтинг

24 лютого 2025 11:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Рейтинг чистоти повітря - Одеса на другому мысці
Небо над одесою. Фото ілюстративне: ccacoalition
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеса посіла друге місце в Україні у рейтингу чистоти повітря. Випереджає її лише Полтава, а третє місце посіла Вінниця.

Про це свідчать дані агентства ЛУН.

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В нашому місті індекс чистоти атмосфери (AQI) становить 63 одиниці, а у Полтаві — 61. У Вінниці — 87. Найбрудніше повітря, за даними науковців, столиця країни — там середній показник сягає 164 одиниці. Проте на прифронтових територіях дослідження не проводились.

Одеса у лідерах за чистотою повітря — рейтинг - фото 1
Рейтинг чистоти повітря ЛУН. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про погодні умови в Одесі. А також про появу бакланів у Тузлівських лиманах.

Одеса повітря рейтинг Новини Одеси екологія
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