Землетруси в Румунії поблизу Одещини

Наслідки землетрусу в Румунії. Фото ілюстративне: Прикарпатська інформаційна корпорація

Зареєстровано три землетруси в сейсмічній зоні Вранча у Румунії, яка розташована неподалік Одещини. Проте у нашому регіоні його відлуння не були відчутні.

Про це повідомляє Національний інститут фізики Землі.

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Зона Вранча

Зона Вранча — сейсмоактивна ділянка, що розташована на стику Південних (румунських) та Східних (українських) Карпат. У вівторок вранці в румунських повітах цього регіону сталися три землетруси магнітудою від 2,8 до 3,2 з інтервалом близько години. Перший поштовх зафіксований о 03:21 у Вранча, другий — о 03:27 у тій самій області. Найсильніший, магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера, стався о 04:33 в Бузеу.

Епіцентр землетрусу на карті. Фото: Національний інститут фізики Землі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про погіршення якості повітря у Києві. А також про те, що в Одесі майже найчистіша атмосфера в Україні.