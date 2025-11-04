Румыния подняла истребители во время атаки дронов в Одесской области

Истребитель F-16 в небе. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский/Telegram

В ночь на 4 ноября российские войска дважды атаковали портовую инфраструктуру Украины на Дунае. В связи со взрывами в Одесской области вблизи границы Румыния подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter Typhoon для проверки воздушного пространства. Нарушений румынских границ не зафиксировано.

Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

Поднятие авиации

Во время ночной атаки российских дронов на украинские порты на Дунае в небе над регионом наблюдались многочисленные взрывы. После сигналов систем наблюдения в 00:17 в воздух подняли два румынских истребителя F-16 с базы Фетешти, а в 02:45 — два немецких Eurofighter Typhoon с базы Михаила Когелничану. Их задача — проверить ситуацию и гарантировать безопасность румынского воздушного пространства.

У пилотов было разрешение открывать огонь в случае вторжения в воздушное пространство Румынии. Однако никаких нарушений и обломков летательных аппаратов на ее территории не обнаружено.

Министерство национальной обороны Румынии осудило атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, назвав их серьезным нарушением международного права и угрозой для региональной безопасности.

"Румыния поддерживает постоянный контакт с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу и сохраняет высокий уровень бдительности и реагирования", — сообщили в Минобороны Румынии.

