Румунія підняла винищувачі під час атаки дронів на Одещину

Винищувач F-16 в небі. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський/Telegram

У ніч проти 4 листопада російські війська двічі атакували портову інфраструктуру України на Дунаї. Через вибухи на Одещині поблизу кордону Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 і Eurofighter Typhoon для перевірки повітряного простору. Порушень румунських кордонів не зафіксовано.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

Реклама

Читайте також:

Підняття авіації

Під час нічної атаки російських дронів на українські порти на Дунаї в небі над регіоном спостерігалися численні вибухи. Після сигналів систем спостереження о 00:17 у повітря підняли два румунські винищувачі F-16 із бази Фетешті, а о 02:45 — два німецькі Eurofighter Typhoon із бази Міхаїла Когелнічану. Їхнє завдання — перевірити ситуацію та гарантувати безпеку румунського повітряного простору.

Пілоти мали дозвіл відкривати вогонь у разі вторгнення в повітряний простір Румунії. Однак жодних порушень і уламків літальних апаратів на її території не виявлено.

Міністерство національної оборони Румунії засудило атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, назвавши їх серйозним порушенням міжнародного права та загрозою для регіональної безпеки.

"Румунія підтримує постійний контакт із союзниками по НАТО та Європейському Союзу та зберігає високий рівень пильності та реагування", — повідомили в Міноборони Румунії.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Одещину пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Також ми писали, що вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину — є загибла та постраждалі.