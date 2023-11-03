Ночью враг атаковал Одесщину - куда попали.

Дрон типа Shahed-131/136 в небе. Фото: google

В ночь на 3 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесчину. В регионе более двух часов звучала воздушная тревога. По области были запущены дроны типа Shahed-131/136. Есть попадания.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Наши силы ПВО уничтожили два дрона Shahed-131/136. К сожалению, есть попадания по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы", — говорится в сообщении главы.

Добавим, что армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей. Запуск дронов производился из Курской области и района Приморско-Ахтарск (Россия), а ракета была запущена с оккупированной территории Херсонщины.

Напомним, что взрывы во Львовской области прогремели около 02:00. Регион до сих пор находится под угрозой атаки БпЛА, опасность которых находится в Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Хмельницкой и других областях. Во Львовской области украинские военные сбивают "шахеды".

Также мы писали, что начались 618 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам.