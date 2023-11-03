Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ночью враг атаковал Одесскую область — куда попали arrow

Ночью враг атаковал Одесскую область — куда попали

3 ноября 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ночью враг атаковал Одесщину - куда попали.
Дрон типа Shahed-131/136 в небе. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 3 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесчину. В регионе более двух часов звучала воздушная тревога. По области были запущены дроны типа Shahed-131/136. Есть попадания.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

"Наши силы ПВО уничтожили два дрона Shahed-131/136. К сожалению, есть попадания по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы", — говорится в сообщении главы.

Добавим, что армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей. Запуск дронов производился из Курской области и района Приморско-Ахтарск (Россия), а ракета была запущена с оккупированной территории Херсонщины.

Напомним, что взрывы во Львовской области прогремели около 02:00. Регион до сих пор находится под угрозой атаки БпЛА, опасность которых находится в Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Хмельницкой и других областях. Во Львовской области украинские военные сбивают "шахеды".

Также мы писали, что начались 618 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме