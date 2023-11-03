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Вночі ворог атакував Одещину — куди поцілили

3 листопада 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вночі ворог атакував Одещину — куди поцілили
Дрон типу "Shahed-131/136" в небі. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти  3 листопада російські окупанти вкотре атакували Одещину. В регіоні понад дві години звучала повітряна тривога. По області було запущено дрони типу "Shahed-131/136". Є влучання. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Наші сили ППО знищили два дрони "Shahed-131/136". На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано", — йдеться у повідомленні очільника.

Додамо, що армія РФ в ніч проти 3 листопада атакувала територію України чотирма десятками "шахедів". Також окупанти використали керовану авіаційну ракету Х-59. Проте нашим захисникам вдалося знищити більшість ворожих повітряних цілей. Запуск дронів здійснювався з Курської області та району Приморсько-Ахтарськ (Росія), а ракету запустили з окупованої території Херсонщини. 

Нагадаємо, що вибухи у Львівській області прогриміли близько 02:00. Регіон досі перебуває під загрозою атаки БпЛА, небезпека яких є в Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Хмельницькій та інших областях. На Львівщині українські військові збивають "шахеди".

Також ми писали, що розпочалася 618 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах.

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