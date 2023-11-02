Ракетний удар по Одеській області — чи є постраждалі

Росіяни вдарили по Одещині двома "Оніксами" з Криму
Російські окупанти двома ракетами завдали ударів по Одеській області. Запуск був зроблений з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
Що відомо про російську атаку
Зазначається, що цього разу для обстрілу Одещини ворог застосував саме ракети "Онікс".
Проте ракети, які було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон", втратили своє бойове призначення, підлітаючи до узбережжя.
"Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", — наголосили у повідомленні.
Зазначимо, що раніше в Одесі та області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляли про запуск повітряних цілей з території окупованого Криму.
Нагадаємо, раніше під час чергової нічної атаки ворог пошкодив на узбережжі Чорного моря в Одесі яхт-клуб та ДЮСШ, який там розташовувався. Наразі фахівці встановили суму збитків.
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