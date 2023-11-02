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Росіяни вдарили по Одещині двома "Оніксами" з Криму

2 листопада 2023 20:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетний удар по Одеській області — чи є постраждалі
Обстріл Одеської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти двома ракетами завдали ударів по Одеській області. Запуск був зроблений з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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Зазначається, що цього разу для обстрілу Одещини ворог застосував саме ракети "Онікс".

Проте ракети, які було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон", втратили своє бойове призначення, підлітаючи до узбережжя.

"Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", — наголосили у повідомленні. 

Зазначимо, що раніше в Одесі та області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляли про запуск повітряних цілей з території окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше під час чергової нічної атаки ворог пошкодив на узбережжі Чорного моря в Одесі яхт-клуб та ДЮСШ, який там розташовувався. Наразі фахівці встановили суму збитків.

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