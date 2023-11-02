В Одесі підрахували збитки від влучання уламків в яхт-клуб

Зруйнована будівля на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Під час чергової нічної атаки ворог пошкодив на узбережжі Чорного моря в Одесі яхт-клуб та ДЮСШ, яка там розташовувалася. Наразі фахівці встановили суму збитків.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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У відомстві зазначають, що у наслідку удару будівельними відходами засмітило площу у понад 2 тисячі квадратних метрів.

"Загальний розмір шкоди, завданої засміченням земельних ресурсів складає понад 344,6 мільйона гривень. Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю військовими діями", — йдеться у повідомленні.

Дронова атака на Одесу 17 жовтня

У ніч проти 17 жовтня окупанти знову атакували південні регіони України. Виснажуючи системи протиповітряної оборони, ворог застосовував складну траєкторію обстрілів, зокрема на Одещині. Уламки одного із збитих БпЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти.

Нагадаємо, станом на 2 листопада на бойовому патрулюванні залишається у Чорному морі ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.