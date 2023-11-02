В Одессе подсчитали ущерб от попадания обломков в яхт-клуб

Разрушено здание на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Во время очередной ночной атаки враг повредил на побережье Черного моря в Одессе яхт-клуб и располагавшуюся там ДЮСШ . Специалисты установили сумму убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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В ведомстве отмечают, что в результате удара строительными отходами засорило площадь более 2 тысяч квадратных метров.

"Общий размер ущерба, причиненного засорением земельных ресурсов составляет более 344,6 миллиона гривен. Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей средой военными действиями", — говорится в сообщении.

Дроновая атака на Одессу 17 октября

В ночь на 17 октября оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. Истощая системы противовоздушной обороны, враг применял сложную траекторию обстрелов, в частности, в Одесской области. Обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты.

Напомним, на 2 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.