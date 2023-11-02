Ракетный удар по Одесской области — есть ли пострадавшие

Обстрел Одесской области

Российские оккупанты двумя ракетами нанесли удары по Одесской области. Запуск был произведен с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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Отмечается, что на этот раз для обстрела Одесской области враг применил именно ракеты "Оникс".

Однако ракеты, выпущенные из берегового ракетного комплекса "Бастион", потеряли свое боевое назначение, подлетая к побережью.

"Разрушений и пострадавших не зафиксировано", — подчеркнули в сообщении.

Отметим, что ранее в Одессе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщали о запуске воздушных целей с территории оккупированного Крыма.

Напомним, ранее во время очередной ночной атаки враг повредил на побережье Черного моря в Одессе яхт-клуб и ДЮСШ, который там располагался. Сейчас специалисты установили сумму ущерба.