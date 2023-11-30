Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ночью враг атаковал Одесчину "шахедами" — что известно о попадании arrow

Ночью враг атаковал Одесчину "шахедами" — что известно о попадании

30 ноября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ночью враг атаковал Одесчину "шахедами" — что известно о попадании
Работа противовоздушной обороны. Фото: ОК "Север"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 30 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В частности, южные регионы пострадали от ударных БпЛА, к сожалению, есть попадания в Одесской области.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Читайте также:

"В южных регионах БпЛА типа Shahed-131/136 заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по сложным траекториям курсировали из области в область, разведывая и истощая системы противовоздушной обороны", — говорится в сообщении военных.

Сколько дронов уничтожили на юге

  • 5 в Одесской области,
  • по 1 в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Также военные сообщают, что в Одесской области было повреждено законсервированное здание. Пожар удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали.

Напомним, по словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, непогода, которая последние несколько дней царит в Украине, не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но некоторые сложности у врага, скорее всего, возникнут.

Кроме того, ряд западных СМИ, среди которых Reuters и The Sun, показал работу ПВО в украинской столице во время массированной вражеской атаки дронов 25 ноября. Однако у таких кадров нет "чувствительной информации".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме