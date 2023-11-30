Ночью враг атаковал Одесчину "шахедами" — что известно о попадании

Работа противовоздушной обороны. Фото: ОК "Север"

В ночь на 30 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В частности, южные регионы пострадали от ударных БпЛА, к сожалению, есть попадания в Одесской области.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"В южных регионах БпЛА типа Shahed-131/136 заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по сложным траекториям курсировали из области в область, разведывая и истощая системы противовоздушной обороны", — говорится в сообщении военных.

Сколько дронов уничтожили на юге

5 в Одесской области,

по 1 в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Также военные сообщают, что в Одесской области было повреждено законсервированное здание. Пожар удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали.

Напомним, по словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, непогода, которая последние несколько дней царит в Украине, не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но некоторые сложности у врага, скорее всего, возникнут.

Кроме того, ряд западных СМИ, среди которых Reuters и The Sun, показал работу ПВО в украинской столице во время массированной вражеской атаки дронов 25 ноября. Однако у таких кадров нет "чувствительной информации".