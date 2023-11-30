Вночі ворог атакував Одещину "шахедами" — що відомо про влучання
У ніч проти 30 листопада російські окупанти вчергове атакували Україну. Зокрема, південні регіони постраждали від ударних БпЛА, на жаль, є влучання на Одещині.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
"В південних регіонах БпЛА типу Shahed-131/136 заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і за складними траєкторіями курсували з області в область, розвідуючи і виснажуючи системи протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні військових.
Скільки дронів знищили на півдні
- 5 на Одещині,
- по 1 на Вінниччині, Дніпропетровщині та Херсонщині.
Також військові повідомляють, що в Одеській області було пошкоджено законсервовану будівлю. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, люди не постраждали.
Нагадаємо, за словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, негода, яка останні кілька днів панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога, найімовірніше, виникнуть.
Крім того, низка західних ЗМІ, серед яких Reuters і The Sun, показала роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Однак такі кадри не мають "чутливої інформації".
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