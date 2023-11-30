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Вночі ворог атакував Одещину "шахедами" — що відомо про влучання

30 листопада 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вночі ворог атакував Одещину "шахедами" — що відомо про влучання
Робота протиповітряної оборони. Фото: ОК "Північ"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 30 листопада російські окупанти вчергове атакували Україну. Зокрема, південні регіони постраждали від ударних БпЛА, на жаль, є влучання на Одещині. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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"В південних регіонах БпЛА типу Shahed-131/136 заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і за складними траєкторіями курсували з області в область, розвідуючи і виснажуючи системи протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні військових. 

Скільки дронів знищили на півдні

  • 5 на Одещині,
  • по 1 на Вінниччині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Також військові повідомляють, що в Одеській області було пошкоджено законсервовану будівлю. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, люди не постраждали.

Нагадаємо, за словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, негода, яка останні кілька днів панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога, найімовірніше, виникнуть.

Крім того, низка західних ЗМІ, серед яких Reuters і The Sun, показала роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Однак такі кадри не мають "чутливої інформації".

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