На каких пляжах Одессы безопасно купаться: исследование воды

Люди в жару отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Исследование проб морской воды, отобранной на пляжах OTRADA и "Дельфин" в Одессе, выявило, что все показатели находятся в норме. Это говорит о том, что вода на этих пляжах безопасна для купания.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

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Основные показатели и их значение

Показатель аммонийного азота составил 0,04 мг/дм³. Низкие значения свидетельствуют о чистоте воды и отсутствии значительного органического загрязнения.

составил 0,04 мг/дм³. Низкие значения свидетельствуют о чистоте воды и отсутствии значительного органического загрязнения. Нитраты – 0,7 мг/дм³. Такая концентрация нитратов свидетельствует о том, что отсутствует чрезмерное загрязнение от сельскохозяйственных или промышленных источников.

– 0,7 мг/дм³. Такая концентрация нитратов свидетельствует о том, что отсутствует чрезмерное загрязнение от сельскохозяйственных или промышленных источников. Нитриты – 0,008 мг/дм³, низкий уровень нитритов указывает на хорошее качество воды.

– 0,008 мг/дм³, низкий уровень нитритов указывает на хорошее качество воды. Фосфаты – 0,04 мг/дм³. Такой показатель фосфатов в воде свидетельствует об отсутствии избыточного антропогенного загрязнения.

– 0,04 мг/дм³. Такой показатель фосфатов в воде свидетельствует об отсутствии избыточного антропогенного загрязнения. Железо общее – 0,03 мг/дм³. Низкая концентрация железа говорит об отсутствии загрязнения промысловыми отходами или коррозией труб.

– 0,03 мг/дм³. Низкая концентрация железа говорит об отсутствии загрязнения промысловыми отходами или коррозией труб. Взвешенные вещества - 2 мг/дм³. Такой показатель взвешенных веществ свидетельствует о прозрачности воды и отсутствии значительных механических загрязнений.

- 2 мг/дм³. Такой показатель взвешенных веществ свидетельствует о прозрачности воды и отсутствии значительных механических загрязнений. Солёность – 15 г/дм³. Нормальные показатели солености для морской воды свидетельствуют о стабильности экологического состояния акватории.

Больше о состоянии воды в Черном море

Мы писали, что аномальная жара в Одессе привела к переполнению пляжей, а температура Черного моря превысила +25°C. В комментарии журналистам Новини.LIVE эколог Владислав Балинский пояснил, что повышенная температура воды сама по себе не представляет опасности для людей. Но проблема может возникнуть из-за размножения вредных бактерий.

Также мы сообщали, что в воде Хаджибейского лимана, близ села Палеевка, что в Одесской области, выявлено превышение концентраций аммонийного азота и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.