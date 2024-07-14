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Чи безпечно купатися в Чорному морі під час аномальної спеки — коментар одеського еколога

14 липня 2024 13:54
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Аномальна спека в Одесі: чи безпечно зараз купатися в Чорному морі
Діти на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Аномальна спека в Одесі привела до переповнення пляжів, а температура Чорного моря перевищила 25 градусів за Цельсієм. Така температура води безпечна для купання, але може сприяти розмноженню шкідливих бактерій.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський

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Еколог, запевняє, що підвищена температура води сама по собі не становить небезпеки для людей. Проблема може виникнути через розмноження шкідливих бактерій, зокрема кишкової інфекції, що активізується при високих температурах. 

"Для людини це може бути безпечно, але не з приводу завищення температури води, а з погляду потрапляння у воду бактерій. І от така висока температура призводить до більш активного розмноження цих бактерій, зокрема кишкової інфекції. Але джерело цієї інфекції — це не температура, а речовини, які потрапляють в воду. Тому саме після дощів максимально небезпечно купатися", — сказав фахівець.

Балінський підкреслює, що такі температури можуть бути небезпечними для гідробіонтів і призвести до масової загибелі морських організмів, що створює небезпеку для людей.

Нагадаємо, Одеса уже третій день поспіль б’є температурні рекорди. Так, через спеку на "київській" трасі в автівці почав плавитися салон.  

Також ми писали, що останнім часом жителі Одеси все частіше скаржаться на неприємний запах у повітрі. Подейкують навіть і про можливість хімічного отруєння. Проте причина неприємного аромату досить проста — аномальна спека. Екологи зазначають, що підвищення температури — це лише наслідок, а корені проблеми закладені ще раніше.

Одеса Чорне море пляж Одеська область вода Одеська ОДА аномальна спека

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