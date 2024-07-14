Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Безопасно ли купаться в Черном море во время аномальной жары — комментарий одесского эколога arrow

Безопасно ли купаться в Черном море во время аномальной жары — комментарий одесского эколога

14 июля 2024 13:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Аномальная жара в Одессе: безопасно ли сейчас купаться в Черном море
Дети на пляже. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Аномальная жара в Одессе привела к переполнению пляжей, а температура Черного моря превысила 25 градусов Цельсия. Такая температура воды безопасна для купания, но способствует размножению вредных бактерий.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Читайте также:

Эколог уверяет, что повышенная температура воды сама по себе не представляет опасности для людей. Проблема может возникнуть из-за размножения вредных бактерий, в частности, кишечной инфекции, которая активизируется при высоких температурах.

"Для человека это может быть безопасно, но не по поводу завышения температуры воды, а с точки зрения попадания в воду бактерий. И вот такая высокая температура приводит к более активному размножению этих бактерий, в частности, кишечной инфекции. Но источник этой инфекции — это не температура, а вещества, которые попадают в воду. Поэтому именно после дождей максимально опасно купаться", — сказал специалист.

Балинский подчеркивает, что такие температуры могут быть опасны для гидробионтов и привести к массовой гибели морских организмов, что создает опасность для людей.

Напомним, Одесса уже третий день подряд бьет температурные рекорды. Так, из-за жары на "киевской" трассе в машине начал плавиться салон.

Также мы писали, что в последнее время Одессы все чаще жалуются на неприятный запах в воздухе. Говорят даже и о возможности химического отравления. Однако причина неприятного аромата достаточно проста — аномальная жара. Экологи отмечают, что повышение температуры — это только следствие, а корни проблемы заложены еще раньше.

Одесса Черное море пляж Одесская область вода Одесская ОГА аномальная жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля