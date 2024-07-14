Аномальная жара в Одессе: безопасно ли сейчас купаться в Черном море

Безопасно ли купаться в Черном море во время аномальной жары — комментарий одесского эколога
Аномальная жара в Одессе привела к переполнению пляжей, а температура Черного моря превысила 25 градусов Цельсия. Такая температура воды безопасна для купания, но способствует размножению вредных бактерий.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.
Эколог уверяет, что повышенная температура воды сама по себе не представляет опасности для людей. Проблема может возникнуть из-за размножения вредных бактерий, в частности, кишечной инфекции, которая активизируется при высоких температурах.
"Для человека это может быть безопасно, но не по поводу завышения температуры воды, а с точки зрения попадания в воду бактерий. И вот такая высокая температура приводит к более активному размножению этих бактерий, в частности, кишечной инфекции. Но источник этой инфекции — это не температура, а вещества, которые попадают в воду. Поэтому именно после дождей максимально опасно купаться", — сказал специалист.
Балинский подчеркивает, что такие температуры могут быть опасны для гидробионтов и привести к массовой гибели морских организмов, что создает опасность для людей.
Напомним, Одесса уже третий день подряд бьет температурные рекорды. Так, из-за жары на "киевской" трассе в машине начал плавиться салон.
Также мы писали, что в последнее время Одессы все чаще жалуются на неприятный запах в воздухе. Говорят даже и о возможности химического отравления. Однако причина неприятного аромата достаточно проста — аномальная жара. Экологи отмечают, что повышение температуры — это только следствие, а корни проблемы заложены еще раньше.
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