Аномальная жара в Одессе: безопасно ли сейчас купаться в Черном море

Дети на пляже. Фото: Новини.LIVE

Аномальная жара в Одессе привела к переполнению пляжей, а температура Черного моря превысила 25 градусов Цельсия. Такая температура воды безопасна для купания, но способствует размножению вредных бактерий.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Эколог уверяет, что повышенная температура воды сама по себе не представляет опасности для людей. Проблема может возникнуть из-за размножения вредных бактерий, в частности, кишечной инфекции, которая активизируется при высоких температурах.

"Для человека это может быть безопасно, но не по поводу завышения температуры воды, а с точки зрения попадания в воду бактерий. И вот такая высокая температура приводит к более активному размножению этих бактерий, в частности, кишечной инфекции. Но источник этой инфекции — это не температура, а вещества, которые попадают в воду. Поэтому именно после дождей максимально опасно купаться", — сказал специалист.

Балинский подчеркивает, что такие температуры могут быть опасны для гидробионтов и привести к массовой гибели морских организмов, что создает опасность для людей.

Напомним, Одесса уже третий день подряд бьет температурные рекорды. Так, из-за жары на "киевской" трассе в машине начал плавиться салон.

Также мы писали, что в последнее время Одессы все чаще жалуются на неприятный запах в воздухе. Говорят даже и о возможности химического отравления. Однако причина неприятного аромата достаточно проста — аномальная жара. Экологи отмечают, что повышение температуры — это только следствие, а корни проблемы заложены еще раньше.