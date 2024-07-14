Через спеку в Одесі в автівці почав плавитися салон

Автівка, в якій поплавилась панель. Фото: скриншот

Одеса уже третій день поспіль б’є температурні рекорди. Так, через спеку на "київській" трасі в автівці почав плавитися салон.

Відповідні кадри опублікували місцеві Telegram-канали.

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На відео видно, як панель приладів повністю покрилася пузирями. Чоловік, який знімав це, каже, що побачив таке вперше.

Спека в Одесі

Нагадаємо, позавчора синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років. Водночас в деяких населених пунктах області температура перевищила показники міста. Так, найспекотнішими містами Одеського регіону стали Сарата, де синоптики відмітили 38,6 °С, Болград — 37,9 °С та Сербка з показником температури у 37,8 °С.

Окрім цього, в суботу в Одесі також зафіксували рекорд, 13 липня максимальна температура повітря у м. Одеса становила 34,6 °С. Рекордне значення для цього дня 1951 року — 35,1°С.

Додамо, погода в Одесі сьогодні, буде увесь день спекотною. В місті по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.