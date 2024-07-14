Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пекельна спека — на трасі Київ — Одеса поплавилася панель в авто arrow

Пекельна спека — на трасі Київ — Одеса поплавилася панель в авто

14 липня 2024 12:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Через спеку в Одесі в автівці почав плавитися салон
Автівка, в якій поплавилась панель. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеса уже третій день поспіль б’є температурні рекорди. Так, через спеку на "київській" трасі в автівці почав плавитися салон.  

Відповідні кадри опублікували місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Від спеки поплавився салон автівки

На відео видно, як панель приладів повністю покрилася пузирями. Чоловік, який знімав це, каже, що побачив таке вперше. 

Спека в Одесі

Нагадаємо, позавчора синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років. Водночас в деяких населених пунктах області температура перевищила показники міста. Так, найспекотнішими містами Одеського регіону стали Сарата, де синоптики відмітили 38,6 °С, Болград — 37,9 °С та Сербка з показником температури у 37,8 °С.

Окрім цього, в суботу в Одесі також зафіксували рекорд, 13 липня максимальна температура повітря у м. Одеса становила 34,6 °С. Рекордне значення для цього дня 1951 року — 35,1°С.

Додамо, погода в Одесі сьогодні, буде увесь день спекотною. В місті по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Одеса авто Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси аномальна спека спека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня