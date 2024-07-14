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Адская жара — на трассе Киев — Одесса поплавилась панель в авто

14 июля 2024 12:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Из-за жары в Одессе в автомобиле начал плавиться салон
Автомобиль, в котором поплавилась панель. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесса уже третий день подряд бьет температурные рекорды. Так, из-за жары на "киевской" трассе в машине начал плавиться салон.

Соответствующие кадры опубликовали местные Telegram-каналы.

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На видео видно, как панель приборов полностью покрылась пузырями. Человек, снимавший это, говорит, что увидел такое впервые.

Жара в Одессе

Напомним, позавчера синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет. В то же время в некоторых населенных пунктах области температура превысила показатели города. Так, самыми жаркими городами Одесского региона стали Сарата, где синоптики отметили 38,6 °С, Болград - 37,9 °С и Сербка с показателем температуры в 37,8 °С.

Кроме того, в субботу в Одессе также зафиксировали рекорд, 13 июля максимальная температура воздуха в г. Одесса составила 34,6 °С. Рекордное значение для этого дня 1951 — 35,1°С.

Добавим, погода в Одессе сегодня будет весь день жаркой . В городе после обеда согласится и облака не омрачат его до конца дня. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C. Так что стоит запастись холодными напитками. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

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