Прогноз погоди в Одесі на 14 липня

Чоловік умивається холодною водою. Фото: pixabay

Погода в Одесі сьогодні, 7 липня, буде увесь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 14 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +20...+24 °C, вдень +30...+35 °C.

Температура морської води +23...+25 °C.

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Погода в Одеській області 14 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +21...+25 °C, вдень +30...+37 °C.

На автошляхах області видимість добра.

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На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 14 липня

Сьогодні по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+37 °С. На півдні та південному сході +37...+40 °С. Опади очікуються тільки на Рівенщині.

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

Додамо, що синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років.