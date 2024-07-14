Прогноз погоды в Одессе на 14 июля.

Жара будет еще сильнее — прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 7 июля, будет весь день жаркой. В городе утром небо будет пасмурным, а уже после обеда прояснится и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C. Так что стоит запастись холодными напитками.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 14 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +20...+24 °C, днем +30...+35 °C.
- Температура морской воды +23...+25 °C.
Погода в Одесской области 14 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +21...+25 °C, днем +30...+37 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Погода в Украине 14 июля
Сегодня на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+37 °С. На юге и юго-востоке +37...+40 °С. Осадки ожидаются только в Ровенской области.
Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блэкауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.
Добавим, что синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет.
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