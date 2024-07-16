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Вода на пляжах Одеси відповідає нормам — де саме безпечно купатися

16 липня 2024 14:37
Верзілова Єлизавета - редактор
На яких пляжах Одеси безпечно купатися: дослідження води
Люди у спеку відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Дослідження проб морської води, відібраної на пляжах OTRADA та "Дельфін" в Одесі, виявило що всі показники знаходяться в нормі. Це свідчить про те, що вода на цих пляжах безпечна для купання.

Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції Південно-Західного округу.

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Основні показники та їхнє значення

  • Показник азоту амонійного склав 0,04 мг/дм³. Низькі значення свідчать про чистоту води і відсутність значного органічного забруднення.
  • Нітрати — 0,7 мг/дм³. Така концентрація нітратів свідчить про те, що немає надмірного забруднення від сільськогосподарських чи промислових джерел.
  • Нітрити — 0,008 мг/дм³, низький рівень нітритів вказує на хорошу якість води.
  • Фосфати — 0,04 мг/дм³. Такий показник фосфатів у воді свідчить про відсутність надмірного антропогенного забруднення.
  • Залізо загальне — 0,03 мг/дм³. Низька концентрація заліза говорить про відсутність забруднення промисловими відходами або корозією труб.
  • Завислі речовини — 2 мг/дм³. Такий показник завислих речовин свідчить про прозорість води і відсутність значних механічних забруднень.
  • Солоність  — 15 г/дм³. Нормальні показники солоності для морської води свідчать про стабільність екологічного стану акваторії.

Більше про стан води у Чорному морі

Ми писали, що аномальна спека в Одесі призвела до переповнення пляжів, а температура води Чорного моря перевищила +25 °C. У коментарі журналістам Новини.LIVE еколог Владислав Балінський пояснив, що підвищена температура води сама по собі не становить небезпеки для людей. Але проблема може виникнути через розмноження шкідливих бактерій.

Також ми повідомляли, що у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Одеса відпочинок Чорне море пляж Одеська область вода Новини Одеси екологія

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