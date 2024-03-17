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Воды не будет до среды — кому из одесситов отключили водоснабжение

17 марта 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Воды не будет до среды — кому из одесситов отключили водоснабжение
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

17 марта некоторые одесситы остались без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть уже сегодня после обеда, но некоторым в среду, 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • улица Рождественская – все дома.
    Воды не будет до 22:00, 20.03.2024
  • улица Преображенская, 8
    Воды не будет сегодня до 14:00
  • переулок 3-й Амундсена - все дома
  • улица Дача Ковалевского - все дома
    Воды не будет сегодня до 17:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

В Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Действие" ускорили втрое.

Одесса
ремонт
Одесская область
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Новости Одессы
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