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Води не буде до середи — кому з одеситів відключили водопостачання

17 березня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Води не буде до середи — кому з одеситів відключили водопостачання
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

17 березня, деякі одесити залишилися без води. Водопостачання містянам планують повернути уже сьогодні по обіді, але декому аж у середу, 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вулиця Різдвяна — усі будинки.
    Води не буде до 22:00, 20.03.2024 
     
  • вулиця Преображенська, 8
     Води не буде сьогодні до 14:00
  • провулок 3-й Амундсена — усі будинки
  • вулиця Дача Ковалевського — усі будинки
    Води не буде сьогодні до 17:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. 

Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.

Додамо, що в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.

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відсутність води

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