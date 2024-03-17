Води не буде до середи — кому з одеситів відключили водопостачання
17 березня, деякі одесити залишилися без води. Водопостачання містянам планують повернути уже сьогодні по обіді, але декому аж у середу, 20 березня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вулиця Різдвяна — усі будинки.
Води не буде до 22:00, 20.03.2024
- вулиця Преображенська, 8
Води не буде сьогодні до 14:00
- провулок 3-й Амундсена — усі будинки
- вулиця Дача Ковалевського — усі будинки
Води не буде сьогодні до 17:00
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.
Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.
Додамо, що в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.
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