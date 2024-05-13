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Воды не будет до вечера — кому из одесситов стоит подготовиться

13 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Воды не будет до вечера — кому из одесситов стоит подготовиться
В кране нет воды. Фото иллюстративный: smr.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 13 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, но время выполнения работ может изменяться, как и список адресов. Ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. 38-я, 39-я Линия — все дома;
  • ул. Соляная — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что сегодня, 13 мая, некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сейчас проводят ремонты, а электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00, но некоторым — раньше, в 17:00. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.

Добавим, что сегодня, 13 мая, в Николаеве прекратится движение транспорта с очищенной водой. Также будет приостановлена раздача воды из стационарной скважины на улице Андреева-Палагнюка, 17.

коммунальные услуги
Одесса
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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