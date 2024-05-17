Воды не будет до вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение
Сегодня, 17 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ до вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть после обеда в 17:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов. Также могут быть и аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Атамана Чепиги — все дома;
- Жевахова — все дома;
- Локомотивная — все дома;
- Балтская дорога — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что сегодня, 17 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме этого, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не было до 19:00. Со списком адресов отключений можно ознакомиться по ссылке.
Мы писали также, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Однако НКРЭКУ планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.
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