Воды не будет до вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение

Некоторым жителям Одессы отключили водоснабжение. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 17 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ до вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть после обеда в 17:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов. Также могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Атамана Чепиги — все дома;

Жевахова — все дома;

Локомотивная — все дома;

Балтская дорога — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня, 17 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме этого, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не было до 19:00. Со списком адресов отключений можно ознакомиться по ссылке.



Мы писали также, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Однако НКРЭКУ планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.